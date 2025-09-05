قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأجل غير مسمى.. النادي المصري يقرر إيقاف الحارس يوسف محمد صالح
ترامب: تسمية وزارة الحرب أنسب للبنتاجون في الوضع الراهن
ظهرت فجأة.. أول بيان رسمي من محافظة المنيا عن بحيرة البهنسا
مرموش يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر في مرمى إثيوبيا
ركلتا جزاء.. صلاح ومرموش يتقدمان لمنتخب مصر أمام إثيوبيا بثنائية
لاعب برشلونة يغادر معسكر منتخب بلاده بسبب الإصابة
تصريحات نتنياهو غبية.. عمرو أديب: التوتر الراهن بين مصر وإسرائيل لم أرَ مثله منذ فترة
وزير أردني سابق: عمان والقاهرة متحدتان في رفض تهجير الفلسطينيين
239.4 مليار جنيه تداولات البورصة المصرية خلال أسبوع
إسرائيل تصدر أمر إخلاء برج "مكة" بغزة بحجة احتوائه على عناصر فصائل… تمهيدًا لقصفه
ضياء رشوان: نتنياهو يدرك جيدا أن الموقف المصري خلفه قدرات
من ركلة جزاء.. محمد صلاح يفتتح التسجيل لمنتخب مصر أمام إثيوبيا
رياضة

مرتديا قميص منتخب مصر.. وزير الرياضة يؤازر الفراعنة أمام إثيوبيا بإستاد القاهرة

الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة
الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة
إسلام مقلد

ظهر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في المقصورة الرئيسية لإستاد القاهرة الدولي لمؤازرة منتخب مصر أمام اثيوبيا في المباراة المقامة ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتخلي وزير الشباب والرياضة عن الزي الرسمي ، وارتدي قميص منتخب مصر لمؤازرة الفراعنة في مباراته أمام اثيوبيا.

وتشير نتيجة مواجهة منتخبي مصر وإثيوبيا إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة التي تجمعهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وشهدت الدقائق الماضية هجوم كاسح لمنتخب مصر على مرمى إثيوبيا وتصدى حارسه لأكثر من كرة محققة لتسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر، وأهدر تريزيحيه فرصتين محققتين للتقدم وكرة أخرى أهدرها أسامة فيصل بعد تسديدة رأية من ركنية.

وأهدر مرموش أيضا فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم ولكن حارس مرمى إثيوبيا تصدى للكرة قبل دخولها المرمى.وفي الدقيقة 21 سدد تريزيجيه كرة كادت أن تعلن تقدم منتخب مصر على إثيوبيا ولكن القائم كان لها بالمرصاد لترتد منه في أخطر فرص الدقائق الماضية.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تشكيل مباراة فريقه أمام إثيوبيا، في المباراة التي انطلقت في العاشرة مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي
محمد هاني 
رامي ربيعة
خالد صبحي
محمد حمدي
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو
محمود حسن تريزيجيه
محمد صلاح
عمر مرموش
أسامة فيصل

الاحتياطي: 

مصطفى شوبير 
محمد صبحي  
محمد ربيعة 
حسام عبد المحيد 
عمرو الجزار 
أحمد عيد 
نبيل عماد دونجا 
مهند لاشين 
أحمد نبيل كوكا 
محمود صابر 
إبراهيم عادل 
مصطفي محمد

