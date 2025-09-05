30 دقيقة.. هجوم كاسح وفرص بالجملة ضائعة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا

مرت 30 دقيقة من مواجهة منتخبي مصر وإثيوبيا وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين المنتخبين، في المباراة التي تجمعهما على إستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

وشهدت الدقائق الماضية هجوم كاسح لمنتخب مصر على مرمى إثيوبيا وتصدى حارسه لأكثر من كرة محققة لتسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر، وأهدر تريزيحيه فرصتين محققتين للتقدم وكرة أخرى أهدرها أسامة فيصل بعد تسديدة رأية من ركنية.

وأهدر مرموش أيضا فرصة محققة لتسجيل هدف التقدم ولكن حارس مرمى إثيوبيا تصدى للكرة قبل دخولها المرمى.وفي الدقيقة 21 سدد تريزيجيه كرة كادت أن تعلن تقدم منتخب مصر على إثيوبيا ولكن القائم كان لها بالمرصاد لترتد منه في أخطر فرص الدقائق الماضية.

تشكيل منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ، تشكيل مباراة فريقه أمام إثيوبيا، في المباراة التي انطلقت في العاشرة مساء اليوم بإستاد القاهرة ضمن مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦، وجاء كالتالي:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

خالد صبحي

محمد حمدي

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمود حسن تريزيجيه

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل

الاحتياطي: