رجال يد الأهلي يفوز على سموحة في الدوري

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق سموحة، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة ضمن منافسات بطولة الدوري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي في الجزيرة وقدم خلالها رجال اليد عرضًا قويًّا على صعيد الهجومي والدفاعي.

انتهى الشوط الأول بتقدم «رجال يد الأهلي» بنتيجة 15-10، قبل أن يستمر الأداء المميز للفريق في الشوط الثاني، ليحسم الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة 32-19.

وكان فريق رجال يد الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على حساب فريق الترسانة بنتيجة 30-20، ضمن منافسات بطولة ‏الدوري‎.