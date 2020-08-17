دول اتغرو لما شموا ريحة الفلوس ....حمو بيكا يروج لأغنيته الجديدة برفقة عمر كمال

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وكان قد كشف مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن مهرجان جديد من المقرر أن يطرحه في الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.





وكتب حمو بيكا "انتظروا.. مهرجان اي ميس يو فري هارت.. ابو ليله وبيكا وقدورة".