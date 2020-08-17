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فن

دول اتغرو لما شموا ريحة الفلوس ....حمو بيكا يروج لأغنيته الجديدة برفقة عمر كمال

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:18 م
حمو بيكا
حمو بيكا
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ميرنا محمود
نشر مطرب المهرجانات حمو بيكا فيديو  برفقة عمر كمال أثناء قيامه بغناء أحد مهرجاناته الجديدة ، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام. 

وظهر حمو بيكا  بالفيديو وهو يتلقى الجُمل من عمر كمال  لكي يغنيها وظل  يردد على حمو بيكا كلمات الاغنية ، و كتب حمو بيكا معلقا علي الفيديو : دول اصفرو ودول اتغرو لما شموا ريحه الفلوس

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وكان قد كشف مغنى المهرجانات حمو بيكا، عن مهرجان جديد من المقرر أن يطرحه في الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وكتب حمو بيكا "انتظروا.. مهرجان اي ميس يو فري هارت.. ابو ليله وبيكا وقدورة".
@hamobika

دول اصفرو ودول اتغرو لما شموا ريحه الفلوس💰💰💵💵💴💴

♬ الصوت الأصلي - hamobika
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