بعد عودة كيكي سيتين لـ مزرعة الأبقار.. من الأنسب لتدريب برشلونة؟





وكان كيكي سيتين المدير الفني لفريق برشلونة أولى ضحايا فضيحة لشبونة، حيث قرر مجلس إدارة نادي برشلونة إقالته من تدريب الفريق.





وسيتين الذي تولى تدريب برشلونة في شهر يناير الماضي قال عن توليه المهمة:" كنت مع الأبقار في مزرعتي أمس، واليوم أدرب برشلونة"، معربا عن سعادته بهذا الشرف الكبير، لكن يبدو أنه لم يكن جديرا بهذه المهمة، حيث فشل مع الفريق محليا وقاريا، ليعود إلى مزرعته مجددا.





وهناك أسماء عديدة على طاولة مجلس إدارة برشلونة لاختيار أحدهم لقيادة الجهاز الفني للفريق وإعادة الهيبة المفقودة.





ويستعرض " صدى البلد" أبرز المرشحين لتدريب برشلونة، حسبب التقارير الصحفية الإسبانية:





1- تشافي:

تشافي أسطورة نادي برشلونة والمدير الفني الحالي لفريق السد القطري هو واحد ضمن المرشحين لقيادة برشلونة خلال الفترة المقبلة.





هل هناك بعض الأمور التي قد تمنع تشافي من تدريب برشلونة، مثل عدم تمتعة بالخبرة الكافية، حيث أنه لم يدخل عالم التدريب سوى منذ أشهر قليلة، ايضا علاقة تشافي بإدارة برشلونة ليست على ما يرام، حيث سبق وأن هاجمهم بسبب سياستهم الخاطئة.





2- ماوريسيو بوتشيتينو:

تردد اسم ماوريسيو بوتشيتينو بقوة خلال الفترة الماضية لقيادة برشلونة، لكن عددا من التقارير أشارت أن نجوم برشلونة يرفضون مارويسيو بوتشيتينو.





بوتشيتينو ايضا سبق وأن أغضب عشاق برشلونة بسبب تصريحه الشهير: "أفضل العمل في مزرعة عن تدرييب برشلونة".





رونالدو كومان:

يبدو أن رونالد كومان المدرير الفني لمنتخب هولندا هو الأنسب لتولي مهمة تدريب برشلونة، حيث يتمتع بشخصية قوية تجلعه يسيطر على غرفة خلع الملابس، بالإضافة إلى فلسفته التي تناسب طريقة لعب برشلونة، وخبرته في الليجا، حيث يمتلك تجربة ناجحة مع فالنسيا موسم 2007، بالإضافة إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها في مدينة برشلونة.

كوابيس وليالٍ حزينة عاشتها جماهير برشلونة الإسباني بعد السقوط المهين أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، يوم الجمعة الماضي بنتيجة 8 - 2، على ملعب النور بمدينة لشبونة البرتغالية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا.