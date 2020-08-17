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برلمان

بعد موافقة البرلمان.. تعرف على عدد المقاعد بكل محافظة بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:40 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون تقسيم الدوائر في مجموع مواده وأحاله إلى مجلس الدولة.

وتقضي المادة الأولى بسريان أحكام القانون على انتخابات مجلس النواب التي تجرى بعد العمل بأحكامه وعلى كل انتخاب تكميلي لها.

وتتضمن مشروع القانون في نص المادة الثانية من مشروع القانون أن جمهورية مصر العربية تقسم إلى 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

وأشارت المادة الثالثة إلى أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة طبقا للجداول المرفقة.

وتقضي المادة الرابعة بإلغاء القانون رقم 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

أما المادة الخامسة فتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وجاءت حصة كل محافظة  وفقا لمشروع القانون الذي تقدم به الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف ووفقا للجداول المرفقة كالتال كالتالي :

- محافظة القاهرة:
19 دائرة انتخابية و31 مقعدا فرديا ومثلهم بالقائمة

- محافظة الإسكندرية:
 6 دوائر و 16 مقعدا  للفردي و 18 مقعدا للقائمة

- بورسعيد:
دائرتين انتخابيتين ومقعدين بالنظام الفردي ومثلهم بالقائمة

- الإسماعيلية :
3 دوائر  و 5 مقاعد فردي و 4 مقاعد بالقائمة

- السويس:
 دائرة انتخابية واحدة ومقعدين بالنظام الفردي ومثلهم بالقائمة

- القليوبية :
 6 دوائر انتخابية و 16 مقعدا و 14 مقعدا للقائمة

-  الشرقية:
 8 دوائر و 21 مقعدا للفردي و 21 مقعدا للقائمة

- الدقهلية :
10 دوائر و 21 مقعدا للفردي و 17 للقائمة

-دمياط:
دائرتين و 4 مقاعد للفردي و 6 للقائمة

-كفر الشيخ:
4 دوائر و 10 مقاعد للفردي و 9 للقائمة

- الغربية:
7 دوائر و 14 مقعدا للفردي و 16 مقعدا للقائمة

- المنوفية:
6 دوائر و 11 مقعدا للفردي و 13 للقائمة

- البحيرة :
9 دوائر و 18 مقعدا للفردي و 20 للقائمة

- الجيزة:

12 دائرة و 25 مقعدا للفردي و 23 للقائمة

- الفيوم:
4 دوائر و 10 مقاعد للفردي و 9 مقاعد للقائمة

- بنس سويف:
4 دوائر و 8 مقاعد للفردي و 8 قاعد للقائمة

- المنيا:
6 دوائر و 16 مقعدا للفردي 14 مقعدا للقائمة

- اسيوط:
4 دوائر و 12 مقعدا و 11 مقعدا للقائمة

- سوهاج:
8 دوائر و 14 مقعدا للفردي و 13 مقعدا للقائمة

-قنا:
4 دوائر و 9 مقاعد للفردي ومثلهم للقائمة

- الاقصر:
3 دوائر و 3 مقاعد للفردي و4 مقاعد للقائمة

- أسوان :
- 4 دوائر و 5 مقاعد للفردي و 4 مقاعد للقائمة

- مطروح:
دائرتان و مقعدان و4 مقاعد للقائمة

- الوادي الجديد:
دائرتان ومقعدان للفردي ومثلهم للقائمة

- البحر الأحمر:
3 دوائر و 3 مقاعد ومثلهم للقائمة

- شمال سيناء:
دائرتان ومقعدان للفردي و 5 مقاعد للقائمة

- جنوب سيناء:
دائرتان ومقعدان للفردي ومقعدان للقائمة
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