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رياضة

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:13 م
مصطفي يونس
مصطفي يونس
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محمد سمير

استنكر مصطفى يونس، نجم الأهلي السابق، قرار الأهلي ضد شريف إكرامي، متسائلًا "لماذا حدث هذا مع ابن الأهلي ولم يحدث مع أحمد فتحي حتي الآن رغم أن الأهلي هو من أخطر إكرامي بالرحيل بينما كان يحاول التجديد لفتحي لكنه لم يرحل حتى الآن ومن الممكن أن يشارك في مباريات أفريقيا؟" .


وأضاف "يونس"، فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مجلس إدارة الأهلي يكيل بمكيالين ويعامل أبناء النادي بطريقة غريبة برميهم خارج النادي والإبقاء على أبناء الإسماعيلي مثل أحمد فتحي الذي عصى أمر الإدارة ووقع لبيراميدز لذلك على مجلس إدارة الأهلي المساواة في الظلم من أجل تحقيق العدل بين اللاعبين .


وأكد أن شريف إكرامي ليست لديه علاقة بانتقال رمضان صبحي إلي بيراميدز، قائلا "هو رمضان دا عيل صغير هياخده يوديه بيراميدز غصب عنه"، مشيرا إلى أن موقف الأهلي اتجاه إكرامي كان غريبا خاصة أن الأهلي هو أول من طبق نظام الاحتراف في مصر عندما بني جيله الذهبي من لاعبي النادي الإسماعيلي؛ فلماذا يعاقب شريف إكرامي الآن علي رحيل رمضان صبحي إلي بيراميدز بنفس الطريقة .

وكان مجلس إدارة الأهلي أنهى مشوار حارس الفريق شريف إكرامي بشكل رسمي، ببيان مقتضب، رغم إعلان اللاعب والنادي سابقا، استمراره حتى نهاية الموسم الكروي الجاري بسبب أزمة رحيل رمضان صبحي إلى فريق بيراميدز.

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