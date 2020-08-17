التموين تكشف.. حصة المواطن من الخبز بعد تقليص وزنه 20 جراما

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن رغيف الخبز الواحد يكلف الدولة 67 قرشا، في حين أن سعر بيعه للمستهلك المستحق له بـ 5 قروش فقط، كما أن حصة كل فرد 5 أرغفة.





وأضاف "عشماوي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تقليل حجم رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما للرغيف الواحد، والذي سيبدأ من غد؛ لن يقلل من القيمة الغذائية للرغيف، موضحا أن الأمر يأتي لارتفاع تكلفة الإنتاج على المخابز خاصةً التي تعمل بالسولار وليس الغاز الطبيعي.









وأوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن ذلك التقليص لن يؤثر أيضًا على حصة كل مواطن من عدد الأرغفة المستحقة له بشكل مدعوم، كما أن التقليص لن يؤثر على جودة رغيف الخبز، بل جاء ليضمن استمرار إنتاج الخبر بذات الكميات، وأيضا لعدم توقيع ظلم على أصحاب المخابز.









ولفت "عشماوي"، إلى أن ارتفاع سعر السولار والمنتجات النفطية يلقي بظلاله على سعر رغيف الخبز





وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم، إضافةً إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وحدد القرار الوزارى، الذى حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار فى عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيها للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم.

وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أى بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلوجرام ليصل لـ1450 رغيفا.

ونص القرار أيضا على أن المخبز الذى يحصل على 10 أجولة يوميًا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال.

كانت المخابز طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار، كما اعترضت على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التي أقرتها وزارة التموين.



