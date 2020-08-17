شاهد.. التموين تكشف أسباب تقليص حجم رغيف الخبز 20 جراما

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه اعتبارا من غد سيتم تقليل حجم رغيف الخبز من 110 جرامات إلى 90 جراما للرغيف الواحد، موضحا أن الأمر يأتي لارتفاع تكلفة الإنتاج على المخابز، خاصة التي تعمل بالسولار وليس الغاز الطبيعي.
وأضاف "عشماوي" في تصريحات تلفزيونية لـ "صدى البلد"، أن التقليص لن يؤثر على جودة رغيف الخبز، وإنما جاء ليضمن استمرارية إنتاج الخبر بذات الكميات، وأيضا لعدم توقيع ظلم على أصحاب المخابز.
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وأصدرت وزارة التموين والتجاره الداخليه قرار بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وحدد القرار الوزارى، الذى حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار فى عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم.
وتم ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أى بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.
ونص القرار أيضا على أن المخبز الذى يحصل على 10 أجولة يوميًا تتكفل الدولة بالتأمين على 5 عمال والمخبز الذي ينتج 20 جوالا يتم التأمين على 10 عمال.
كانت المخابز طالبت وزارة التمون والتجارة الداخلية بإعادة النظر في تكلفة إنتاج رغيف الخبز نتيجة ارتفاع الأعباء والأسعار، كما اعترضت على البند الخاص بدفع تأمين 3 أيام قبل الحصول على الدقيق من المطاحن، وفقا لتعديلات المنظومة الجديدة للخبز التى أقرتها وزارة التموين.