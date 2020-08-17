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فن

بعد مشاركتها لكليب عمرو دياب.. 5 أفلام فى انتظار دينا الشربيني

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:18 م
دينا الشربينى
دينا الشربينى
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أحمد إبراهيم
تستكمل الفنانة دينا الشربينى تصوير فيلمها الجديد "ثانية واحدة" والذى تقوم بتصويره حاليا بعد عودتها من الساحل الشمالى حيث كانت تقضى اجازة قصيرة هناك. 

وتتعاون دينا الشربينى فى فيلم "ثانية واحدة" مع الفنان مصطفى خاطر وسوسن بدر ومحمود حميدة وتاليف مصطفى حمدى واخراج اكرم فريد. 

ويعد هذا العمل هو الخامس سينمائيا والذى تقوم بتصويره دينا الشربينى والتى تعيش حالة من النشاط الفنى سينمائيا حيث انتهت منذ فترة قصيرة من تصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والذى تتعاون فيه مع الفنان كريم عبد العزيز والفيلم جاهز للعرض. 

بينما تقوم دينا بتصوير 3 أفلام أخرى بجانب فيلمها "ثانية واحدة" حيث تصور فيلم "يوم 13" والذى تم وقف تصويره بسبب ازمة انتشار فيروس كورونا. 

كما تشارك دينا فى فيلم "30 مارس" مع الفنان احمد الفيشاوى والذى قام بتصوير عدد من مشاهده واخيرا تظهر كضيف شرف فى فيلم "قمر 14" مع المخرج هادى الباجورى. 

وكانت ظهرت دينا الشربينى مؤخرا فى تصوير كليب "اماكن السهر" للمطرب عمرو دياب.  
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