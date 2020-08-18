كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الأزهر.. كل المعلومات الخاصة بها

تسأل الكثير من طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، عن كليات جامعة الأزهر المخصصة للبنات، ومن أبرز هذه الكليات، كلية التربية الرياضية للبنات.





ونرصد في هذه السطور، أبرز المعلومات، عن كلية التربية الرياضية للبنات بجامعة الأزهر.





مؤخرا، وفي عام 2017، أنشئت الكلية بقرار من المجلس الأعلى للأزهر بتاريخ 23 أغسطس 2017، على شكل فصول دراسية بفرع جامعة الأزهر بمدينة الخانكة بالقليوبية.





واستقبلت الكلية حتى الآن دفعات الطالبات: في أعوام 2017-2018/ 2018-2019/ 2019-2020، بحوالي 1000 طالبة كل عام.





ويمكن لطالبات الثانوية الأزهرية، اختيار كلية التربية الرياضية للبنات، من خلال التنسيق وتسجيل الرغبات للإلتحاق بالكلية.





ولكلية التربية الرياضية، اختبارات وشروط لابد أن تتجاوزها الطالبة، وهي:

- اجتياز الاختبار الطبى المبدئي

- ألا يقل طول المتقدمة عن 150 سم.

- ألا يقل وزن الطالبة ويتناسب الوزن مع الطول.

- اجتياز الكشف الطبي الشامل.

- اجتياز 6 اختبارات بدنية واختبار القوام والاختبار الشخصي.

- الاختبارات الرياضية تشمل السرعة، والرشاقة، والمرونة، والتحمل، والقوة، والمهارة التي من خلالها تختار الطالبة اللعبة التي سوف تمارسها بالكلية.





ويشرف على اختبارات كلية التربية الرياضية بنات جامعة الأزهر عدد من الأساتذة الإناث المنتدبين من الجامعات الأخرى.





وتتضمن أقسام الكلية، ما يلي: قسم مناهج وطرق تدريس، قسم التدريب الرياضي، قسم الإدارة الرياضية، قسم علوم الصحة الرياضية، قسم،

علم النفس الرياضي، قسم علوم الحركة، قسم التشعيب واختيار الألعاب، علما بأن التخصص يبدأ من الفرقة الثالثة.



