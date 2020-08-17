أوقاف البحر الأحمر: توزيع 300 كيلو لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

أعلنت إدارة أوقاف القصير بالبحر الأحمر، عن توزيع 300 كيلو من لحوم الاضاحى على الأسر الأولى بالرعاية، وكلف رئيس مدينة القصير لجنة التفتيش والمتابعة والطب البيطرى لفحص لحوم الأضاحى والتأكد من سلامتها قبل توزيعها .

من جانبه، ثمن اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير جهود العاملين بإدارة اوقاف القصير فى مشروع صكوك الاضاحى، بعد استلام 300 كيلو من لحوم الأضاحى لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

وكلف رئيس المدينة، لجنة التفتيش والمتابعة بالوحدة المحلية بالاستعانة بممثلين من الطب البيطري، لفحص اللحوم والتأكد من سلامتها، حفاظا على سلامة المواطنين.

يذكر أن وزارة الأوقاف أكدت على أنه تم توزيع العديد من اطنان اللحوم على المحافظات للقيام بعملية التوزيع، وذلك فى ضوء الإسهام المجتمعى للوزارة فى توزيع لحوم الأضاحى للمستحقين.