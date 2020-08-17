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رياضة

أمير مرتضى يكشف كواليس طلب التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:09 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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محمد رشاد
كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بـ نادي الزمالك، أن النادي أرسل عرضًا لهدرسفيلد تاون الإنجليزي لضم اللاعب رمضان صبحي من أجل هدف محدد وتم تحقيقه.

وأثار إعلان رمضان صبحي، نيته الرحيل لبيراميدز بداية من الموسم المقبل، ورفضه البقاء في الأهلي، جدلًا واسعًا في الساعات الأخيرة.

وأضاف أمير مرتضى خلال بث مباشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أرسلنا بالفعل عرضًا للنادي الإنجليزي لنرى طلباته، وهذا حق مشروع لأنه لاعب متاح، وأتواصل مع ناديه الذي يمتلك عقده، وكان لنا هدفًا محددًا حیال ذلك وحققناه".

وقال: "البعض يعتقد أن لاعب الكرة مثل (البلايستيشن) له سرعات وقوة معينة، وستضعه في أي مكان سيؤدي ما عليه، هذا غير صحيح، وهناك مشاكل خارج الملعب، وأي لاعب دائمًا يمر بمنحنيات مثل الرسم البياني".

تابع: "لو نظرنا إلى رمضان ستجد أن الأشخاص المسؤولين عن خروجه من البداية ليسوا هم المتواجدين حاليًا، ولو كنت مكانهم كنت سأوافق على بيعه بـ 5 ملايين استرليني في حال أنني وجدت بديله بـ 20 أو 30 % من القيمة التي بعته بها، وسأكون بذلك ربحت أموال ونجحت في ضخ دماء جديدة".

وواصل: "لو كنت أمتلك سيارة بـ 500 ألف جنيه وبعتها بـ 800 ألف، سأعتقد أنني ربحت 300 ألف، ولكن بعدما حدث ذلك عدت واستأجرت سيارتي مرة أخرى بـ 100 ألف جنيه لكل سنة!، لذلك هدرسفيلد هو أكثر المستفيدين من وراء رمضان صبحي".
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