رئيس نقابة مهندسي القاهرة : التأكد من السلامة الإنشائية للعقارات أهم الإجراءات في مخالفات التصالح.. فيديو

أكد المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة مهندسي القاهرة، أن دور نقابة المهندسين استشاري بالدولة وقائم على مزاولة أعمال الهندسة، مؤكدا أن النقابة تقوم بأعمال القوانين اللازمة لأحكام مزاولة مهنة الهندسة فى مصر وتفعيل دور المكاتب الاستشارية.









وأضاف أبو سنة خلال لقاء له ببرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياة أن نقابة المهندسين بمجرد صدور القانون من القيادة السياسية وتوجيهاتها تم تشكيل لجنة هندسية واختيار خيرة المهندسين من لجان البت الفني في المحافظات على مستوى الجمهورية بالكامل.









وتابع رئيس نقابة مهندسي القاهرة أنه يتم البت في ملفات التصالح المقدمة والتأكد من السلامة الإنشائية طبقا للقوانين المنظمة والأهم من ذلك سلامة المواطن.







