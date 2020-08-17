«عايز تكسب وتسيطر على الدور».. أسرع 4 سيارات في لعبة ببجي لعشاق المغامرة

انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة جديدة قلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب، وأصبحت أشهر من نار على علم، وأضبح الكبار والصغار يلتفون حولها ليلًا ونهارًا ويجلسون أمام الشاشات لفترات طويلة للبحث عن المغامرة والتشويق.





لعبة ببجي أصبحت حاليًا جزءًا من مجتمعنا المصري، فهي عبارة عن حرب الكترونية يصل عدد المنافسين فيها إلى 100 لاعب، يهدف كل فرد فيهم ان يصبح الناجي الوحيد بعد القضاء على كل منافسيه بواسطة استخدام الأسلحة والرشاشات المختلفة بعد الهبوط في جزيرة واسعة معزولة يبحثون فيها عن الأسلحة التي تساعدهم على البقاء لأطول فترة ممكنة.





وبجانب البحث عن الأسلحة على اللاعب أن يستقل بعض السيارات السريعة التي تساعده على الهروب سواء كانت ميني باص أو مركبات uaz.

تختلف السيارات فمثلا سيارة ميرادو تأتي في المرتبة الأولى باعتبارها أقوى وأسرع سيارة في لعبة ببجي، فهي تأتي بسرعة 152كم/ساعة.

وتأتي سيارة داتسيا في المركز الثاني وهي السيارة التي انتجاتها رومانيا خلال الحرب العالمية فهي تتمتع بسرعة 139 كم/ ساعة.

وفي المرتبة الثالثة تأتي مركبة uaz بسرعة 130كم/ساعة كما أنها بها خاصية السير على المناطق الواعرة وغير المستوية.

تحتوي اللعبة على مركبة ميني باص موديل فولكس فاجن، عام 1950، وتستقل 6 ركاب وتساعد على الهجوم بصورة كبيرة.

يذكر أن لعبة ببجي تعرضت للهجوم في الأيام الماضية بعدما أدخلت بعض قوانين اللعبة وهي الركوع للأصنام، لكن سرعان ما قدمت الشركة اعتذار رسمي باللغة العربية تعتذر فيه عن هذا الخطأ.







