AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

«عايز تكسب وتسيطر على الدور».. أسرع 4 سيارات في لعبة ببجي لعشاق المغامرة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:36 م
أسرع سيارات ببجي
أسرع سيارات ببجي
Advertisements
منة الله عبد الحميد
انتشرت في الآونة الأخيرة لعبة جديدة قلبت السوشيال ميديا رأسا على عقب، وأصبحت أشهر من نار على علم، وأضبح الكبار والصغار يلتفون حولها ليلًا ونهارًا ويجلسون أمام الشاشات لفترات طويلة للبحث عن المغامرة والتشويق. 

لعبة ببجي أصبحت حاليًا جزءًا من مجتمعنا المصري، فهي عبارة عن حرب الكترونية يصل عدد المنافسين فيها إلى 100 لاعب، يهدف كل فرد فيهم ان يصبح الناجي الوحيد بعد القضاء على كل منافسيه بواسطة استخدام الأسلحة والرشاشات المختلفة بعد الهبوط في جزيرة واسعة معزولة يبحثون فيها عن الأسلحة التي تساعدهم على البقاء لأطول فترة ممكنة. 

وبجانب البحث عن الأسلحة على اللاعب أن يستقل بعض السيارات السريعة التي تساعده على الهروب سواء كانت ميني باص أو مركبات uaz. 
ببجي PUBG فان ميني باص
تختلف السيارات فمثلا سيارة ميرادو تأتي في المرتبة الأولى باعتبارها أقوى وأسرع سيارة في لعبة ببجي، فهي تأتي بسرعة 152كم/ساعة.
ببجي بوبجي UAZ PUBG
وتأتي سيارة داتسيا في المركز الثاني وهي السيارة التي انتجاتها رومانيا خلال الحرب العالمية فهي تتمتع بسرعة 139 كم/ ساعة. 
PUBG بوبجي ببجي دراجة نارية
وفي المرتبة الثالثة تأتي مركبة uaz  بسرعة 130كم/ساعة كما أنها بها خاصية السير على المناطق الواعرة وغير المستوية. 
ببجي بوبجي داتسيا 1300 PUBG
تحتوي اللعبة على مركبة ميني باص موديل فولكس فاجن، عام 1950، وتستقل 6 ركاب وتساعد على الهجوم بصورة كبيرة. 
Mirado ميرادو ببجي بوبجي PUBG
يذكر أن لعبة ببجي تعرضت للهجوم في الأيام الماضية بعدما أدخلت بعض قوانين اللعبة وهي الركوع للأصنام، لكن سرعان ما قدمت الشركة اعتذار رسمي باللغة العربية تعتذر فيه عن هذا الخطأ. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السجود للأصنام.. الأزهر يكشف أسباب تحريم لعبة "ببجى".. فيديو

للأثرياء فقط.. 3 سيارات خيالية تمنحك السعادة والراحة

إحداها بيعت منتجاتها في 6 ساعات .. أشهر سيارات الدفع الرباعي

بهدايا وميزات فريدة للاعبين.. لعبة PUBG Mobile تطلق تحديثا جديدا.. إليك كيفية الحصول عليه

جريمة تهز السعودية بسبب ألعاب الفيديو.. موت 4 فتيات ذبحا بالسكين وشنق شقيقهن

أقوى امرأة في العالم.. سيارات أنجيلا ميركل بين البساطة والأناقة

ترشيحاتنا

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام أسوان

نقل الفنانة عايدة كامل إلى المستشفى .. تفاصيل

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

بشرى لخريجي الحقوق.. 400 وظيفة جديدة بالشرطة

بعد الاختفاء الغامض.. الكشف عن منفى ملك إسبانيا السابق في بلد عربي

هل يحق لركاب مترو الأنفاق الحصول على إشتراك مدى الحياة؟ .. مصدر يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج هادئ.. هبة مجدي تخطف الأنظار على إنستجرام

اتحاد المواي تاي ينظم دورة المدربين والحكام في أولى فعالياته بعد إشهاره رسميا.. صور

غير الأمراض المزمنة .. هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بـ كورونا