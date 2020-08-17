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فن

هند صبري لمتابعيها :اعطونى عنوانا لعام 2020 .. والجمهور: قدر ولطف

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:46 م
هند صبري
هند صبري
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" 

وكتب هند صبري معلقة علي الصورة : اذا اعطيتم عنوان لعام ٢٠٢٠ ماذا سيكون؟

وجاءت التعليقات كالاتي :
لا تخافوا ولكن احذروا 
كل شيء بأمر اللة
دمار النفوس 
قدر و لطف 
اقر ايضا :
يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
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