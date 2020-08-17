هند صبري تسترجع ذكرياتها مع الفيل الازرق 2.. والجمهور: أحلى فيلم

شاركت الفنانة هند صبري جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من فيلم الفيل الأزرق 2.





وعلقت هند صبري على الصورة قائلة "لاحظ العلامات يا يحيى" وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "انا خوفت ليه" و "أحلى فيلم مبدعين" و "مفيش جزء ثالث".





يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





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