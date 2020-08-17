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فن

هند صبري تسترجع ذكرياتها مع الفيل الازرق 2.. والجمهور: أحلى فيلم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:48 ص
هند صبري
هند صبري
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هند صبري جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها من فيلم الفيل الأزرق 2.

وعلقت هند صبري على الصورة قائلة "لاحظ العلامات يا يحيى" وانهالت التعليقات من متابعيها وجاءت بين "انا خوفت ليه" و "أحلى فيلم مبدعين" و "مفيش جزء ثالث". 

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.

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وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.
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