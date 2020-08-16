هند صبري تثير الجدل بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا ..شاهد

نشرت الفنانة هند صبرى صورة بلوك جديد، ظهرت فيها مرتدية إكسسوارات المختلفة.
كتبت هند صبري، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، على الصورة، معلقة "لاحظ العلامات يا يحيى".
يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.
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وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند عن تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.