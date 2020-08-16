هند صبري تثير الجدل بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا ..شاهد

كتبت هند صبري، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، على الصورة، معلقة "لاحظ العلامات يا يحيى".

يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2" مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.





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