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فيديو جراف

فيديوجراف.. أسباب تقليص وزن رغيف العيش المدعم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:02 م
صدى البلد
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منار شعبان
أصدرت وزارة التموين والتجاره الداخليه قرار بشأن تحديد تكلفة إنتاج جوال الخبز المدعم إضافة إلى وزن الرغيف البلدى المدعم، وحدد القرار الوزارى، الذى حدد سعر تكلفة إنتاج جوال الدقيق المدعم بـ 265 جنيها للمخابز المستخدمة السولار فى عملية الإنتاج بينما تم تحديد التكلفة بنحو 283 جنيه للمخابز المستخدمة الغاز الطبيعى فى عملية إنتاج الخبز المدعم.

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قررت الوزارة  ثبيت سعر رغيف الخبز للمواطن عند 5 قروش لمستحق الدعم مع تخفيض وزن رغيف الخبز من 110 جرامات ليصل إلى 90 جراما أى بفارق 20 جراما للرغيف الواحد، كما سيتم زيادة عدد الأرغفة للجوال زنة 100 كيلو جرام ليصل لـ1450 رغيفا.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول اسباب تقليص وزن رغيف الخبز المدعم من خلال الفيديوجراف التالي.
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