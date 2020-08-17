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أخبار العالم

طائرة مسيرة تركية تقتل سوريين وتصيب آخرين

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:46 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
لقي عنصران من قوات سورايا الديمقراطية "قسد"، اليوم الاثنين، مصرعمها وأصيب آخرون من جراء استهداف حاجز لقوات سوريا الديمقراطية بضربات جوية من طائرات مسيرة تركية، قرب قرية أبو صرة في ريف عين عيسى.

وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن الطائرات المسيرة التركية استهدفت سيارة عسكرية كانت تتجول في المنطقة ذاتها، ما أدى إلى إصابة من فيها بجروح متفاوتة، كما أصيب مدنيان بجروح، نتيجة القصف المدفعي استهدف منزلا في قرية أبو صرة، مساء اليوم.

وأشار المرصد السوري، إلى استمرار القصف البري الذي تنفذه القوات التركية والفصائل الموالية لها، على قريتي أبو صرة ودبس في ريف عين عيسى، تزامنا مع قصف جوي من طائرات استطلاع تركية يستهدف عدة مواقع في ريف عين عيسى.

كما نفذت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفا استهدف قريتي أبو صرة ودبس في ريف عين عيسى الغربي شمال محافظة الرقة.
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