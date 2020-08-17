لطلاب تنسيق 2020.. ننشر طرق دفع مصروفات اختبارات القدرات بجامعة حلوان

تتابع كليات الفنون والتربية الرياضية بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.





من المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.





كان ذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.





وينشر "صدى البلد"، للطلاب طرق دفع مصروفات اختبارات القدرات إلكترونيا بكليات الفنون والتربية الرياضية بجامعة حلوان.





وأعلنت الجامعة، أن هناك ٩ طرق للسداد الإلكتروني لمصروفات القدرات والتى تبلغ ٤٥٠ جنيها وهى:





- البريد المصرى

- فورى

- مصارى

- البنوك

- ايجى باى

- امان

- سداد

- سمارت

- وقتى