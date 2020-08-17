AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. ننشر طرق دفع مصروفات اختبارات القدرات بجامعة حلوان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:54 م
جامعة حلون
جامعة حلون
Advertisements
كريم ناصر
تتابع كليات الفنون والتربية الرياضية بجامعة حلوان اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

من المقرر تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.

كان ذلك وفقًا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، مع تطبيق كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الصحة أثناء أداء هذه الاختبارات؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والقائمين على تنظيم هذه الاختبارات بالكليات.

وينشر "صدى البلد"، للطلاب طرق دفع مصروفات اختبارات القدرات إلكترونيا بكليات الفنون والتربية الرياضية بجامعة حلوان. 

وأعلنت الجامعة، أن هناك ٩ طرق للسداد الإلكتروني لمصروفات القدرات والتى تبلغ ٤٥٠ جنيها وهى: 

- البريد المصرى 
- فورى 
- مصارى 
- البنوك  
- ايجى باى 
- امان  
-  سداد  
-  سمارت  
- وقتى
جدير بالذكر انه من المقرر ان تنتهى اختبارات القدرات يوم ٢٠ اغسطس القادم يبدء تنسيق المرحلة الاولى للطلاب يوم ٢٢ اغسطس . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنون جميلة حلوان: 400 جنيه مصروفات اختبارات القدرات

فنون جميلة حلوان لطلاب الثانوية العامة: 400 جنيه مصروفات اختبارات القدرات والسداد إلكترونيا.. ووقت الامتحان ساعتان ونصف وإلغاء الأسئلة النظرية.. ولا صحة لوجود دورات بالكلية للتأهيل

عميد تربية موسيقية حلوان : مصروفات اختبارات القدرات ٤٠٠ جنيه

اختبارات القدرات في زمن كورونا.. تربية موسيقية حلوان تزف بشرى لطلاب الثانوية العامة.. إلغاء الأسئلة النظرية.. المصروفات 400 جنيه.. والتقديم الكترونيًا

6 خطوات.. تعرف على كيفية التسجيل باختبارات قدرات فنون جميلة

مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية لتنسيق 2020

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة: إلغاء قرار انسحاب المصري أمام الإسماعيلي.. وتحديد موعد جديد للمباراة

اشمعنى أحمد فتحي.. مصطفى يونس: رمضان صبحي مش صغير علشان شريف إكرامي ياخده بيراميدز

أخبار الأهلي.. ثلاثية لفريق الكرة أمام أسوان.. كواليس إصابة متولي الخطيرة.. ومرتضى منصور يخضع للتحقيق أمام النواب

أحمد موسى: معتز مطر ومحمد ناصر يعيشان في رعب بعد تواصل تركيا مع مخابرات مصر

متى تكون الكحة مؤشرا على الإصابة بفيروس كورونا ؟

معتز مطر وناصر يعيشان في رعب.. أحمد موسى: أردوغان جاب ورا ولحس كلمته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل البيض ضار على صحة مرضى الكوليسترول؟.. اعرف الحقيقة

بالأحضان .. زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة .. شاهد

تاتو وبنطلون ممزق.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل في أحدث ظهور.. شاهد