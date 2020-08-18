حسين الجسمى يحتفل بتصدر أغنية بالبنط العريض اليوتيوب

احتفل الفنان حسين الجسمى بتصدر اغنيته الجديد "بالبنط العريض" على اليوتيوب حتى تصبح رقم واحد فى اقل من يومين حيث حققت مشاهدة عالية عندما تم طرحها.
الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا.
تقول الأغنية في مطلعها:
حبيبي بالبُنط العريض.
غالي واقرب م الوريد
حالتي تتشخص جُنون
بيقولولي انا بيك مريض
ويضيف الجسمي أغنية "بالبُنط العريض" الى قائمة أغنياته الناجحة وواسعة الإنتشار من الأغنيات ذات اللون المصري، والذي يقدمها لأول مرة برؤيته اللحنية والموسيقية، بثقة خبرته وتميزه ونجاحه مع الأغنية المصرية ذات الإيقاعات المختلفة الحاملة معها معاني كثيرة من الفرح والبهجة.