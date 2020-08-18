حسين الجسمى يحتفل بتصدر أغنية بالبنط العريض اليوتيوب

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وتوزيع الموسيقي توما الذي قام بعملية المكساج والماستر أيضًا.





تقول الأغنية في مطلعها:





حبيبي بالبُنط العريض.





غالي واقرب م الوريد





حالتي تتشخص جُنون





بيقولولي انا بيك مريض



