اليوم.. حفل توقيع وإطلاق رواية سماءٌ وسبعةُ بحور

تنظم دار ابن رشد للنشر٬ في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ حفل توقيع وإطلاق رواية "سماءٌ وسبعةُ بحور" للروائي ناجي الناجي٬ وذلك بمقر النادي المصري للتجديف 115 شارع النيل الدقي - خلف السفارة الروسية ومقابل شيراتون القاهرة، حيث يدير اللقاء الكاتب خالد منصور.





وتدور أحداث الرواية من خلال خطين سرديين متوازيين، يروي الكاتب رحلة اللقاء الأول وتجسّد حكايات الأسلاف والخرائط واللاجئين في شخوص وفي حجر وشجر، معيدًا النص في تداخل لازمني إلى تجلّيات تجارب المنافي وتأثيراتها في التكوين النفسي لعدد من شخوص العمل.



