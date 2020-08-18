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أخبار العالم

محكمة لبنان الخاصة تكشف سر توصلها للمتهمين باغتيال الحريري

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:48 ص
أعضاء هيئة محكمة
أعضاء هيئة محكمة الحريري
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محمد علي
أفادت المحكمة الخاصة بلبنان في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بأنها اعتمدت في تحقيقاتها على بيانات الاتصالات  للوصول إلى المتهمين باغتيال الحريري، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.

وتجري جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال الحريري اليوم، والمتورط فيها أربعة عناصر من تنظيم حزب الله.


وقالت المحكمة الخاصة بلبنان، إنه تمت مراقبة الحريري بشكل مكثف ومستمر طوال أشهر قبل اغتياله من قبل عناصر حزب الله.

واعتبرت المحكمة جريمة الاغتيال عملًا إرهابيًا كاملًا.






ولفتت المحكمة إلى إن  اغتيال الحريري جرى باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات شديدة الانفجار.

وأكدت المحكمة الخاصة بلبنان بشكل واضح إن المتهمين ينتمون لحزب الله، وقالت إن المتهمين هم: سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن جريمة اغتيال الحريري أثرت على حياة اللبنانيين ومسار الأحداث في لبنان منذ 15 سنة وحتى الآن.
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