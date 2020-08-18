محكمة لبنان الخاصة تكشف سر توصلها للمتهمين باغتيال الحريري

















واعتبرت المحكمة جريمة الاغتيال عملًا إرهابيًا كاملًا.

























ولفتت المحكمة إلى إن اغتيال الحريري جرى باستخدام أكثر من 2.5 طن من المتفجرات شديدة الانفجار.





وأكدت المحكمة الخاصة بلبنان بشكل واضح إن المتهمين ينتمون لحزب الله ، وقالت إن المتهمين هم: سليم عياش وحسن مرعي ومصطفي بدرالدين.



