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تعليم

تحويل مقر كلية التربية الرياضية بجامعة بنها لمجمع خدمات للعاملين

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:26 م
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أنه يجري الانتهاء من تحويل مقر كلية التربية الرياضية بشارع فريد ندا ببنها إلى مجمع خدمات للعاملين بالجامعة.
وأشار السعيد إلى أن المقر سوف يتضمن عيادات طبية تخصصية وصيدلية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة ومركز طبع ونشر خاص بالجامعة وإدارة للوافدين ومعهدا للتمريض حيث يجري حاليا أعمال تطوير شاملة للمبنى وبحث احتياجات كل جهة على حدة حتى تستطيع القيام بدورها على أكمل وجه.

مؤكدا أنه تم نقل طلاب الكلية والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى المقر الجديد للكلية بكفر سعد.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها قد أجرى جولة تفقدية للمنشأت الجديدة  لمقر الجامعة بالعبور شملت تفقد مشروع إنشاء مدرجين يحتوي كل مدرج علي بدروم وأرضي ودورين متكرر وسطح ويشغل المشروع مساحة 5460 متر مسطح، كما شملت الجولة تفقد رئيس الجامعة قاعة الدكتور حسام العطار والتي سوف تستخدم لأغراض تعليمية.

كما تفقد رئيس الجامعة، معهد إعداد القادة بمشتهر وحمام السباحة الخاص به، وشدد رئيس الجامعة على أهمية استخدام أعلى معايير الأمان به حفاظا علي الأرواح.

كما شملت الجولة تفقد كلية التربية الرياضية بكفر سعد وأعمال التجديدات والتطوير بالملاعب الخاصة بها، كما تفقد رئيس الجامعة علي قاعة الاحتفالات الصغري بالجامعة والتي تم الانتهاء من تشطيبها تمهيدا لتشغيلها واستغلالها الاستغلال الأمثل.

كما تفقد رئيس الجامعة، مركز الإمتحانات الإلكترونية والمكتبة المركزية بكفر سعد وأكد على أهمية استغلال كافة المنشآت الجديدة والإستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أى معوقات تعوق تشغيلها لأنها جزء من استثمارات الجامعة.

وشدد "السعيد" على الإلتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت الجديدة طبقا للمواصفات المعتمدة.

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