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تعليم

دراسة بجامعة بنها عن فعالية استخدام المضادات الحيوية لمرضى الالتهاب الرئوي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 04:30 م
الدكتور طارق القاضي
الدكتور طارق القاضي
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إبراهيم الهوارى
كشفت دراسة حديثة قدمها الطبيب طارق مصطفي إبراهيم القاضي بكلية الطب البشري لقطاع الدرسات العليا والبحوث بجامعة بنها للحصول علي الماجستير أن الالتهاب الرئوي الناتج عن استخدام جهاز التنفس الصناعي من أكثر أنواع العدوي شيوعا في المرضي الذين يتلقون التنفس الصناعي والذي يعتبر سبب لاستخدام المضادات الحيوية في أكثر من نصف الحالات المحجوزة في وحدات العناية المركزة.


وأشار الباحث إلى أن علاج الإلتهاب الرئوي الناتج عن استخدام جهاز التنفس الصناعي يعتمد علي استخدام المضادات الحيوية حسب نوع البكتريا المتوقع كونها سبب العدوي.

أوضح الباحث أن الإسراع في بدء العلاج يحسن من نسبة التعافي وتأخير استخدام المضادات الحيوية المبدئية قد يؤدي إلي زيادة احتمالات الوفاة.

وأكد الباحث علي أنه يتم البدء بالعلاج باستخدام المضادات الحيوية المبدأية لحين ظهور نتيجة المزارع المسحوبة من إفرازات الجهاز التنفسي للمريض ويتوجب تعديل العلاج حسب نوع البكتريا المسببة والمضادات الحيوية الحساسة لها.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تولي اهتماما بالقطاع الطبى من أجل مواكبة التقدم الكبير فى هذا المجال وذلك من خلال إعداد الطبيب المتخصص الكفء الذي يساهم بإيجابية فى توفير الرعاية الصحية لكل فئات المجتمع،بالإضافة إلى تطوير الخدمة الطبية المقدمة داخل المستشفيات والمراكز الطبية بالجامعة مما يساعد علي تحقيق معايير الجودة العالمية فى مجال التعليم الطبى.
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