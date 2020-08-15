"المغربي" يترأس اجتماع اللجنة العليا لتطوير التعليم بجامعة بنها.. صور

ترأس الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب اجتماع اللجنة العليا لتطوير التعليم بالجامعة.









جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة سهير شعراوي والدكتور عبدالرحيم شولح والدكتور هشام ابو العينين نواب رئيس الجامعة السابقين ومديرى المراكز والوحدات بالجامعة.





وقال المغربى ان اللجنة ناقشت خلال اجتماعها عدد من الموضوعات من أهمها رؤية جامعة بنها للتعليم والتعلم فى العام الجامعى 2020/2021.





كما ناقش الاجتماع نظام التعليم الهجين وهو عبارة عن (خليط بين التعليم وجها لوجه والتعلم عن بعد) نظرا لتطورات الوضع الصحى وانتشار فيروس كوفيد-19 ، وذلك فى ضوء موافقة المجلس الأعلى للجامعات على مقترح تطبيق نظام التعليم الهجين.





وأكد الدكتور المغربي على ضرورة العمل على تطوير وتغيير اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق استراتيجيات التدريس والتقويم طبقا للرؤية الجديدة.





بالإضافة إلى متابعة وضع الكليات والأقسام العلمية التى تقدمت بإعداد بنوك الأسئلة وفقا للشروط والضوابط المعلنة حتى يتسنى تفعيل عمليات التعليم بالطرق الحديثة.