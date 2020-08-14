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تعليم

بحث جديد بجامعة بنها.. تأثير التمور والشاى الأخضر والمكسرات على فيروس كورونا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:26 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث تمكن فريق بحثي من الجامعة وبمشاركة باحثين آخرين من الصين والهند والسودان من نشر دراسة عن دور التانينات في تثبيط فيروس كورونا المستجد.

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وذلك من خلال الارتباط بالمستقبلات المحفزة بانزيم البروتييز: دراسة بواسطة نظم النمذجة الجزيئية لـ ١٩ تانينات قابلة للتحلل المائي ومختلفة فى البنية التركيبية وذلك بالمجلة الدولية الكيمياء الحيوية الزراعية.


من جانبه قال الدكتور ابراهيم خليفة المدرس بقسم الصناعات الغذائية بكلية الزراعة ورئيس الفريق البحثي ان وباء كورونا الناتج من العدوى بفيروس كورونا المستجد فيروس كوفيد ١٩، أثار مخاوف منظمة الصحة العالمية وكذلك جميع أنحاء العالم.


ومن الناحية النظرية، يمكن استخدام إنزيم البروتييز الرئيسي (السيستين-٣- كيموتريبسين) لفيروس الكورونا، لتثبيط نمو الفيروس لذلك قمنا نظريا بدراسة التأثير المثبط لـ ١٩ تانين قابل للتحلل المائي مختلفين فى البنية التركيبة على هذا الإنزيم بواسطة نظم النمذجة الحيوية من خلال الارتباط مع البقايا المحفزة للإنزيم.


وأوضحت النتائج أن مركب Pedunculagin و tercatain و castalin قد تفاعلوا بشكل مكثف مع روابط المستقبلات الحيوية للانزيم وخصوصًا الهيستيدين ٤١ و السيستين ١٤٥. بناء عليه لخصت هذه الدراسة إلى أن استخدام تلك المركبات الثلاثة ومصادرها من الأغذية الوظيفية المختلفة (المكسرات- التمور - الشاي الأخضر) قد تكون بمثابة مثبطات طبيعية محتملة لنشاط فيروس كورونا المستجد وقد تؤدي إلى تسريع عملية تطوير الأدوية لمكافحة COVID-19.

وللاطلاع على البحث من خلال هذا الرابط

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfbc.13432


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