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تعليم

رئيس جامعة بنها يستقبل نظيره في الجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان

الخميس 13/أغسطس/2020 - 11:05 ص
الجامعة المصرية
الجامعة المصرية الاسلامية
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إبراهيم الهوارى
استقبل الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الاسلامية بكازاخستان وذلك علي هامش مشاركته في لجنة الحكم والمناقشة برسالة ماجستير بكلية التربية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث والدكتور ايمان عبد الحق عميدة كلية التربية.

وقال رئيس جامعة بنها أن اللقاء ناقش سبل التعاون بين الجامعة الاسلامية وجامعة بنها في البرامج المتشابهة في الجامعتين، مشيرا الى ان الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية أحد أهم منارات الفكر الإسلامي بدولة كازاخستان ودول آسيا الوسطى.

يذكر ان الجامعة المصرية الاسلامية تتبع وزارة الاوقاف المصرية ويدرس بها حاليا نحو (2300) طالب وطالبة بمراحل الدراسة المختلفة بالجامعة من دولة كازاخستان وجميع دول آسيا الوسطى وروسيا.

كما انها تمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين، وتدرس –أيضا- الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية على غرار كلية اللغات والترجمة بالأزهر الشريف، وكذلك برامج الدراسة بكلية الشريعة باللغة الإنجليزية.
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