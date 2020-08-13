رئيس جامعة بنها يستقبل نظيره في الجامعة المصرية الإسلامية بكازاخستان



يذكر ان الجامعة المصرية الاسلامية تتبع وزارة الاوقاف المصرية ويدرس بها حاليا نحو (2300) طالب وطالبة بمراحل الدراسة المختلفة بالجامعة من دولة كازاخستان وجميع دول آسيا الوسطى وروسيا.



كما انها تمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين، وتدرس –أيضا- الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية على غرار كلية اللغات والترجمة بالأزهر الشريف، وكذلك برامج الدراسة بكلية الشريعة باللغة الإنجليزية.



وقال رئيس جامعة بنها أن اللقاء ناقش سبل التعاون بين الجامعة الاسلامية وجامعة بنها في البرامج المتشابهة في الجامعتين، مشيرا الى ان الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية أحد أهم منارات الفكر الإسلامي بدولة كازاخستان ودول آسيا الوسطى.