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تعليم

بالتعاون مع الوكالة المصرية.. البدء في أول مدرسة صيفية لعلوم الفضاء بجامعة بنها

الخميس 13/أغسطس/2020 - 12:35 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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إبراهيم الهوارى
عقد الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها اجتماعا للبدء في أول مدرسة صيفية لعلوم الفضاء بمقر جامعة بنها بالعبور بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي لمقر الجامعة في العبور، والدكتور عمر حنفي رئيس قسم هندسة المساحة بكلية الهندسة بشبرا، والدكتور أيمن الشهابي الاستاذ بكلية الهندسة بشبرا، والدكتور محمد كساب رئيس شعبة الأنظمة الميكانيكية بوكالة الفضاء المصرية، والمهندس وسيم حسام بقسم المحطات الأرضية بوكالة الفضاء المصرية وذلك برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية.

وقال الجيزاوي إن الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي.

وأشار إلى أنه يشارك في هذه المدرسة طلاب 24 جامعة مصرية ويمثل جامعة بنها فيها 35 طالبا من كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأضاف أنه قد بدأ الجزء النظري لهذة المدرسة عن طريق التعلم عن بعد من خلال تطبيق زووم ومن المقرر بداية الجزء العملي لهذة المدرسة في الأسبوع الأول من سبتمبر بمقر الجامعة بالعبور، وذلك من خلال تقسيم المتقدمين إلى 6 مجموعات تدربية مختلفة يقدم بعدها المتدرب مشروع عملي يتم تقيمة من قبل متخصصين في هذا المجال.
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