بالتعاون مع الوكالة المصرية.. البدء في أول مدرسة صيفية لعلوم الفضاء بجامعة بنها



وقال الجيزاوي إن الهدف من المدارس الصيفية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية هو نشر المعارف المتعلقة بعلوم الفضاء بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي.

وأشار إلى أنه يشارك في هذه المدرسة طلاب 24 جامعة مصرية ويمثل جامعة بنها فيها 35 طالبا من كليتي الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي.





وأضاف أنه قد بدأ الجزء النظري لهذة المدرسة عن طريق التعلم عن بعد من خلال تطبيق زووم ومن المقرر بداية الجزء العملي لهذة المدرسة في الأسبوع الأول من سبتمبر بمقر الجامعة بالعبور، وذلك من خلال تقسيم المتقدمين إلى 6 مجموعات تدربية مختلفة يقدم بعدها المتدرب مشروع عملي يتم تقيمة من قبل متخصصين في هذا المجال.