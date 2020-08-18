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محافظات

تداول 102 ألف طن و501 حاوية و11 ألف شاحنة عامة بميناء الإسكندرية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 01:51 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

قال الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الاسكندريه إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل اليوم الثلاثاء، حيث تواجد بالميناء 75 سفينة ، ووصلت 13 سفينة، وغادرت 14 سفينة، وبلغ عدد السفن العاملة علي الأرصفة في الشحن والتفريغ 26 سفينة من بينهم 5 سفن حاويات، و 13 سفينة بضائع عامة، و 3 سفن صب سائل، و سفينة مواشي يجري تفريغهم. 

كما يتواجد بالمخطاف الداخلي 3 سفن تفرغ قمح وفحم، وتواجد بالمخطاف الخارجي 23 سفينة، وقد تم دخول وخروج 11 ألف شاحنة عامة من وإلي الميناء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. 

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وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء إن إدارة حركة البضائع سجلت وتابعت حركة الشحن والتفريغ حيث يجري تفريغ بضائع واردة تزن 85 ألف طن، ويجري شحن بضائع صادرة تزن 17 ألف طن، وبلغ عدد الحاويات الصادرة 100 حاوية، بينما بلغ عدد الواردة 401 حاوية.
وأضاف الغندور أن رئيس هيئة الميناء وجه الإدارات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل دخول وخروج ، وشحن وتفريغ الشاحنات والبضائع بيسر وأمان، وتسريع معدلات الشحن والتفريغ.
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