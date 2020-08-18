بمجموع 90% للطب البشري 85% لـ الأسنان والصيدلة .. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2020

أقر المجلس الاعلى للجامعات الاهلية الحد الادنى للكليات الخاصة بها للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة من حملة الشهادات الثانوية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 حيث يبدأ تنسيق الجامعات الاهلية هذا العام بداية من 55 % لتكون أقل بنسبة 5% من الجامعات الخاصة .
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وينشر موقع "صدى البلد" التنسيق الخاص بكليات الجامعات الأهلية والمصروفات الخاصة بكل كلية كالاتى :-كلية الطب البشري 90%
كلية طب الاسنان 85%
كلية الصيدلة 85%
كلية العلاج الطبيعي 85%
كلية الهندسة 75%
كلية الطب البيطري 75%
كلية الفنون التطبيقية 65%
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65%
كلية التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 65%
كلية الاعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والادارة والزراعة وباقي الكليات 55%
وبالنسبة لمصروفات الجامعة فانها ستكون أقل مقارنة بالجامعات الخاصة ، فضلا عن أنها ستبطق معايير دولية في المناهج الخاصة بها كما انها ستضم مجالات جديدة مطلوبة في سوق العمل .
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إنشاء أربع جامعات أهلية في عدة محافظات مختلفة بأنحاء الجمهورية كالاتي :-
جامعة المنصورة الجديدة :
وتوجد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية
جامعة الملك سلمان :
وتستقبل الطلاب بثلاث مدن بمحافظة جنوب سيناء ( مدينة الطور-مدينة شرم الشيخ –مدينة رأس سدر )
جامعة العلمين :
وتستقبل الطلاب بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح
جامعة الجلالة :
وتستقبل الطلاب بالمقر الخاص بها بهضبة الجلالة بمحافظة السويس