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تعليم

بمجموع 90% للطب البشري 85% لـ الأسنان والصيدلة .. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2020

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:09 م
الجامعات الاهلية
الجامعات الاهلية
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قسم التعليم

أقر المجلس الاعلى للجامعات الاهلية الحد الادنى للكليات الخاصة بها للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة من حملة الشهادات الثانوية  استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021 حيث يبدأ تنسيق الجامعات الاهلية هذا العام بداية من 55 % لتكون أقل بنسبة 5% من الجامعات الخاصة .

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وينشر موقع "صدى البلد" التنسيق الخاص بكليات الجامعات الأهلية والمصروفات الخاصة بكل كلية كالاتى :-
كلية الطب البشري 90%
كلية طب الاسنان 85%
كلية الصيدلة 85%
كلية العلاج الطبيعي 85%
كلية الهندسة 75%
كلية الطب البيطري 75%
كلية الفنون التطبيقية 65%
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 65%
كلية التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحاسب 65%
كلية الاعلام واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية والادارة والزراعة وباقي الكليات 55%

وبالنسبة لمصروفات الجامعة فانها ستكون أقل مقارنة بالجامعات الخاصة ، فضلا عن أنها ستبطق معايير دولية في المناهج الخاصة بها كما انها ستضم مجالات جديدة مطلوبة في سوق العمل .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على إنشاء أربع جامعات أهلية في عدة محافظات مختلفة بأنحاء الجمهورية كالاتي :-
جامعة المنصورة الجديدة :
 وتوجد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية
جامعة الملك سلمان :
وتستقبل الطلاب بثلاث مدن بمحافظة جنوب سيناء ( مدينة الطور-مدينة شرم الشيخ –مدينة رأس سدر )
جامعة العلمين :
 وتستقبل الطلاب بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح
جامعة الجلالة :
وتستقبل الطلاب بالمقر الخاص بها بهضبة الجلالة بمحافظة السويس
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