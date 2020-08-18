لدعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية.. محافظ الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي

إلتقي الدكتور ممدوح غراب

، مع علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين البنك والمحافظة فضلًا عن دعم التنمية الاقتصادية والمجتمعية والنهوض

الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في حضور سامي عبد الصادق ومحمد إيهاب

رئيس مجلس إدارة البنك، وخالد فؤاد رئيس منطقة شرق الدلتا بالبنك الزراعي المصري و محمد المنشي رئيس فرع البنك بالشرقية.

وخلال الاجتماع عرض محافظ الشرقية على مجلس إدارة البنك بحث إمكانية تقديم البنك لتسهيلات وإمتيازات لتمويل الأنشطة التجارية للمستأجرين بالأسواق الحضارية التي قامت بتنفيذها المحافظة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين للتوسع في تجارتهم وتحسين مستوى معيشتهم وذلك بعد أن تم إستيعابهم بالأسواق الحضارية لمنع إفتراشهم لبضائعهم في الشوارع والميادين الرئيسية وذلك لفك الإختناقات المرورية بالمدينة ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.





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واقترح المحافظ إقامة مشروع سكني وتنموي على أرض المحافظة بالتعاون مع البنك من خلال إقامة مسكن ومشروع صغير( معلف لتربية الحيوانات المنتجة" ) يساعد الشاب أو المزارع على تحمل أعباء المعيشة، بإعتبار أن الشرقية محافظة زراعية وتضم كافة أوجه الأنشطة الزراعية والحيوانية المرتبطه بها.





وتطرق الإجتماع لبحث أوجه التعاون بين البنك والمحافظة لتمويل المشروعات الصغيرة وفتح آفاق جديدة لتدريب الشباب في العمل بالمجال الزراعي وتربية الحيوانات والدواجن لخلق فرص عمل حقيقية لهم ولتحسين مستوى معيشتهم.





من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن لقاء اليوم يأتي في إطار حرص قيادات البنك علي تعظيم مساهمة البنك في تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة الشرقية ولتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بينهما من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تشمل على العديد من الأنشطة محل إهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية ورائدات الأعمال ومشروعات الشباب والطاقة المتجددة وتطوير نظم الري الحديث وتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة.