تعليم الشرقية تعلن عن وظائف شاغرة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية

من جانبه أعلن رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم عن قيام الوزارة بفتح باب التسجيل للإلتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية للعام الدراسي 2020/2021 وذلك إبتداء من خلال الفترة من 16 أغسطس حتي 1 سبتمبر 2020 إلكترونيًا عبر الرابط التالي http://tawzef.emis.gov.eg





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وأشار وكيل أول وزارة التربية والتعليم إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجًا عالميا للمدارس الفنية بمعايير واعتماد دولي من جانب ومن جانب اخر تربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف بالإضافة إلى مميزات عديدة يحصل عليها العاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل الحصول على مزايا العمل في بيئة تعليمية حديثه تقوم على التطوير المستمر والشامل والتدريب التقني المستمر عالي الجودة على مستوى دولي وعلى ايدي خبراء معتمدين وكذلك فرصه الحصول على خبره عمليه عديده تساهم في بناء مركز علمي متميز بالإضافة الي حوافز معنوية ومادية عديده مرتبطة بالأداء.





أوضح وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية كالأتي :

فتح باب التقديم خلال الفترة من 16 اغسطس الى 1 سبتمبر 2020

فريق العمل يتشكل من العاملين من المدارس الحكومية او الحكومية لغات التابعة لمديريه التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها .

يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني من العاملين بمديريه التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها .

يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط بمديريه التربية والتعليم بالمحافظة التي تتبعها المدرسة المراد الالتحاق بها .

سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل الى المدرسة التي تم التقديم للالتحاق بها.





في حالة الاشارة الى شهادات علميه او شهادات خبره سيتم التأكد من اعتماد هذه الاوراق من جهاتها الرسمية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيا دون الرجوع على الوزارة باي حق قانوني.









وأضاف وكيل اول وزارة التربية والتعليم أن الوظائف المتاح التقدم إليها للمعلمين هي ( معلم لغة انجليزيه – معلم لغة عربيه – معلم دراسات اجتماعيه – معلم علوم متكاملة – معلم رياضيات- معلم تكنولوجيا انتاج زراعي وري- معلم تربيه رياضيه ) وذلك طبقا للشروط الاتية ( ان يكون حاصل على مؤهل عالي مناسب – خبره في مجال التدريس – اجاده استخدام الحاسب الالي والانترنت – اجاده مهارات التعامل العمل الجماعي – اجاده مهارات التواصل – اجاده مهارات تقديم وعرض المعلومات ).





وأشار إلي ان الوظائف المتاحة للإداريين (مسؤول اداره وتوكيد الجودة – سكرتير مالي وتوريدات – مسؤول شؤون طلاب – امين معمل علوم ) وذلك وفقا للشروط الأتية (بكالوريوس / ليسانس – مهارات التواصل جيده – اجاده استخدام الحاسب الالي والانترنت – برنامج الوورد والاكسيل واستخدام البريد الالكتروني – مهارات تنظيم وترتيب الاوراق وحفظ المستندات – مهارات العمل الجماعي – اجاده اللغة الإنجليزية – خبره في مجال اعمال الجودة – خبرة في مجال العمل في شئون الطلاب).





يذكر أن محافظة الشرقية يوجد بها مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية ويمكن الاطلاع علي شروط الالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية من خلال الرابط الاتي : http://emis.gov.eg/Site%20Content/pdf/2020/job/AppTechnology.pdf