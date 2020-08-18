AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

عميد أصول الدين لأئمة وعلماء تايلاند: الأخلاق قاسم مشترك بين الرسالات

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:25 م
عميد أصول الدين لأئمة
عميد أصول الدين لأئمة وعلماء تايلاند : الأخلاق قاسم مشترك
Advertisements
محمد شحتة
عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضرة بعنوان" منهجية أهل السنة والجماعة في الأخلاق "، حاضر بها الدكتور محمد البيومي عميد كلية أصول الدين  بالزقازيق، وذلك ضمن دورتها التدريبية لأئمة وعلماء تايلاند عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وتحدث بيومى، خلال المحاضرة، عن نظرة  أهل السنة والجماعة إلي قانون الأخلاق، وأنهم ينظرون إليها من جهة أنَّ الواضع هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان، فمن الطبيعي أن يكون الله تعالي هو المقنن للأخلاق التي يسير عليها الإنسان في حياته، إنطلاقًا من قوله تعالي " أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ "،مؤكدا أن الإيمان بالله تعالى من الأسس التى تقوم عليها الأخلاق لأن أى خلق يتبعه الإنسان يقصد به وجه الله تعالى وتصدق نيته الصالحة اتجاه.

وأكد  أنَّ الأخلاق قاسم مشترك بين الرسالات جميعًا ، وأنَّ الرسالات جميعًا تتفق في العقيدة وأصول التشريع والأخلاق. 

وأشار إلي أنَّ منهجية الأخلاق أساس التشريع الذي يقوم علي حكم أخلاقية ، فالصلاة لها غايات أخلاقية تنهي عن الفحشاء والمنكر ، وكذلك الزكاة مصداقا لقوله تعالى :"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ".

وأضاف أن منظومة الأخلاق عند أهل السنة والجماعة منظومة واقعية لأنها راعت حالة الضعف الإنساني، حيث قال سبحانه وتعالى: " لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ "، وهذه واقعية الأخلاق في الإسلام.
عميد أصول الدين لأئمة وعلماء تايلاند: الأخلاق قاسم مشترك بين الرسالات
عميد أصول الدين لأئمة وعلماء تايلاند: الأخلاق قاسم مشترك بين الرسالات
عميد أصول الدين لأئمة وعلماء تايلاند: الأخلاق قاسم مشترك بين الرسالات
عميد أصول الدين لأئمة وعلماء تايلاند: الأخلاق قاسم مشترك بين الرسالات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدنيا قبل بعثة النبي كيف كانت وكيف أصبحت؟.. الأزهر يجيب

علي جمعة: تدني الأخلاق السبب الرئيسي لظاهرة التحرش.. الحياء مانع من المعاصي والقبائح.. ترك نقد الذات وهذين الأمرين له عاقبة وخيمة

رمضان البيه يكتب: سألت شيخي فقال (6)

نفسه مغلباه والشيطان راكبه.. رمضان عبد المعز: لهذا لا يغفو

ترشيحاتنا

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. ننشر تفاصيل عقد محمد إبراهيم مع المقاصة

هل تحسب فترة العدة منذ هجر الرجل زوجته أم من تاريخ الطلاق.. الإفتاء تجيب

بالمايو.. مريهان حسين تنشر صورة جديدة من الساحل الشمالي

التموين تعلن 6 قرارات مهمة بشأن رغيف الخبز والمخابز.. تعرف عليها

خلال 24 ساعة.. عبد العال يعلن فض دور الانعقاد الحالي للبرلمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد