بعد إذلال برشلونة.. 3 مصادفات تتنبأ بتتويج بايرن ميونخ بـ دوري أبطال أوروبا





وتأهل بايرن ميونخ إلى الدور نصف النهائي، بعد إذلال برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما، الجمعة الماضية، على النور، بمدينة لشبونة البرتغالية:









التاريخ والحاضر يدعمان بايرن ميونخ للتتويج بـ دوري الأبطال:





إذا نظرنا إلى التاريخ نجد أن بايرن ميونخ هو المرشح الأول للتويج بدوري الأبطال أوروبا، لأنه هو الفريق الوحيد من بين فرق المربع الذهبي " باريس سان جيرمان الفرنسي - لايبزيج الألماني - ليون الفرنسي " الذي سبق له التتويج بدوري الأبطال، حيث توج باللقب 5 مرات.





أما بالنسبة للحاضر فهو المرشح ايضا، بسبب قوته الهجومية الخارقة ودفاعه الصلب، حيث سجل 17 هدفا في آخر ثلاث مباريات في المسابقة، بينما استقبلت شباكه هدفين فقط.





3 صدف تقود بايرن ميونخ للتتويج بـ دوري أبطال أوروبا:





1- الفائز من مباراة برشلونة يتوج باللقب:



الفائز من مواجهة برشلونة وبايرن ميونخ هو بطل المسابقة في نفس العام حيث حدث ذلك ثلاث مرات سابقة:



التقى بايرن ميونخ وبرشلونة في ذهاب دور ربع النهائي عام 2009 بطولة دوري أبطال أوروبا ونجح الفريق الكتالوني في الفوز علي الماكينات الألمانية بنتيجة أربعة أهداف دون رد كان لميسي النصيب الأكبر حيث سجل هدفين وهنري وايتو هدف لكل منهما ، وفي مباراة العودة تعادل الفريقين علي ملعب أليانز أرينا بهدف لكل منهما.

وتوج برشلونة باللقب في موسم 2008-2009 بعد الفوز علي مانشستر يونايتد في المباراة النهائية بنتيجة هدفين دون رد سجلهما إيتو وميسي.





كما واجه برشلونة منافسه بايرن ميونخ في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال عام 2013 علي ملعب اليانز ارينا وخسر بنتيجة أربعة أهداف دون رد ، وفي مباراة الإياب حقق البافاري الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف ليكون المجموع المباراتين سبعة أهداف .

وحقق فريق بايرن ميونخ اللقب موسم 2013 بعد الفوز علي بوروسيا دورتموند في مباراة النهائي بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وفي نصف نهائي بطولة الأبطال لعام 2015 حقق برشلونة الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد وسجل ميسي هدفين ونيمار هدف وفي لقاء الإياب خسر برشلونة بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ليكون مجموع المباراتين 5-3 لصالح برشلونة.

وحقق فريق برشلونة اللقب بعد الفوز علي يوفنتوس بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.



2- سيناريو 2013 يتوج بايرن ميونخ بطلا لـ دوري الأبطال:





آخر مرة تأهل فيها فريقين من ألمانيا إلى الدور نصف النهائي، كانت في 2013، وتوج فيها بايرن ميونخ بطلا لدوري الأبطال.





واجه بايرن ميونخ بوروسيا برشلونة وقتها في الدور نصف النهائي وتغلب عليه بنتيجة 7 - 0، بينما تغلب بوروسيا دورتموند على ريال مدريد بنتيجة 4 - 2.





التقى بايرن ميونخ مع بوروسيا دورتموند في المباراة النهائية وفاز عليه بنتيجة 2 - 1.





الثلاثية التاريخية:





في موسم 2013، حصد بايرن ميونخ الثانية المحلية " الدوري - الكأس" بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا".





هذا الموسم، حصد بايرن ميونخ الثنائية المحلية وبات قريبا من دوري أبطال أوروبا، فهل يفعلها مجددا؟

















ويستعد بايرن ميونخ لمواجهة ليون الفرنسي، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.