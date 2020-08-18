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رياضة

الضربة الأولى لـ محمد صلاح.. تشكيل طنطا لمواجهة حرس الحدود

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:35 م
محمد صلاح مدرب طنطا
محمد صلاح مدرب طنطا
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عمرو الحلوانى

أعلن محمد صلاح، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى طنطا، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود بعد قليل على ملعب برج العرب، في إطار لقاءات الجولة الـ 20 من منافسات الدوري الممتاز.


وتعد مواجهة طنطا وحرس الحدود هي الأولى لمحمد صلاح الذي تولى تدريب طنطا خلفًا للمدرب أيمن المزين، والذي أُقيل بعد الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد. 


ويدخل طنطا مباراة اليوم بتشكيل مكون من: 


حراسة المرمى: محمد أشرف. 

خط الدفاع: أحمد عادل، محمد الشاذلي، سليمان عبدربه وإيهاب سمير.

خط الوسط: محمد أسعد، حسام غالي، وليد عادل، وسالم صافي.

خط الهجوم: إسلام فؤاد وجون أوفيري.

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