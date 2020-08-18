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برلمان

وزيرة البيئة: قانون المخلفات يخلق فرصا عديدة للاستثمار والصناعة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:29 م
الدكتورة ياسمين فؤاد،
الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الشكر لمجلس النواب، لمناقشة قانون المخلفات، والذى يعالج مشكلة انتشار القمامة والمخلفات الصلبة.

وأكدت الوزيرة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة حاليا، أن أهمية القانون ليس لأنه لم يتم مناقشته على مدار 5 سنوات سوى الآن، أو لأنه يعالج مشكلة القمامة فقط، ولكن لأن هناك أنواع  مختلفة من المخلفات سيساهم القانون فى مواجهتها.

وأضافت أن القانون، لن يكون قويا ومحققا لأهدافه إلا بتحديد الأدوار،  والمسئوليات، مؤكدة أن القانون  يعمل علي خلق  فرص للاستثنمار الصناعة والتخطيط والمالية.
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