وزيرة البيئة: قانون المخلفات يخلق فرصا عديدة للاستثمار والصناعة

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الشكر لمجلس النواب، لمناقشة قانون المخلفات، والذى يعالج مشكلة انتشار القمامة والمخلفات الصلبة.





وأكدت الوزيرة، خلال الجلسة العامة للبرلمان، المنعقدة حاليا، أن أهمية القانون ليس لأنه لم يتم مناقشته على مدار 5 سنوات سوى الآن، أو لأنه يعالج مشكلة القمامة فقط، ولكن لأن هناك أنواع مختلفة من المخلفات سيساهم القانون فى مواجهتها.



