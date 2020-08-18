رسميا.. أبيدال ضحية برشلونة الجديدة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، إقالة الفرنسي إيريك أبيدال من منصبه مديرا رياضيا للنادي بعد فضيحة الخروج من دوري أبطال أوروبا.





كما أعلن نادي برشلونة، إنهاء عقد أبيدال مع الفريق بالتراضي، متمنيًا له التوفيق في الفترة المقبلة.





وكان نادي برشلونة ودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي على يد بايرن ميونخ الألماني بالخسارة بنتيجة 8-2.





وأقال نادي برشلونة أمس، الإثنين، كيكي سيتين، المدير الفني للفريق من منصبه، وأعلن انتخابات رئاسية مبكرة في شهر مارس المقبل ضمن خطة إصلاحات كبيرة بعد فضيحة دوري أبطال أوروبا.



