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ديني

الأوقاف: تجديد إيفاد 3 أئمة إلى ألمانيا والأرجنتين وتنزانيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:19 م
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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عبد الرحمن محمد
اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الثلاثاء تجديد إيفاد كل من الشيخ صفوت عبد المجيد محمد الدرديري - إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل بالمركز الإسلامي التابع لجمعية التقوى الإسلامية بولاية جوتنجن - ألمانيا ، والشيخ منتصر عبده علي دسوقي - إمام وخطيب بأوقاف سوهاج للعمل بالجمعية العربية الخيرية الإسلامية ولاية قرطبة - الأرجنتين ، والشيخ  سعيد عبد الخالق طه الشيمي -  إمام وخطيب بأوقاف الجيزة للعمل بالمركز الإسلامي المصري – دار السلام – تنزانيا .

أعلنت وزارة الأوقاف أنها ستحتفل  بالهجرة النبوية ورأس السنة الهجرية يوم الخميس المقبل بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بعدد محدود من الحضور في ضوء حرص الوزارة على مراعاة التباعد الاجتماعي وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وسيكون الحضور قاصرًا على عدد محدود من العاملين بالأوقاف وبعض المدعوين من الشخصيات الدينية .

وقالت الوزارة أن موضوع مخالفات البناء وخطرها على الفرد والمجتمع فسيكون موضوع الندوة الثقافية الأسبوعية التي تقام كل ثلاثاء وتذاع على الهواء مباشرة على قناة النيل الثقافية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام .

ومن جهة أخرى انتهت وزارة الأوقاف من وضع تصورها للعودة التدريجية لصلاة الجمعة لمناقشته في اجتماع لجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء لدراسة التصور واتخاذ القرار المناسب بشأنه .

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