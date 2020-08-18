من يناير حتى يونيو 2020.. 5 مؤسسات مجتمع مدني تساهم في دفع الجهود التنموية لمحافظة بني سويف

- 5 مؤسسات مجتمع مدني تساهم في دفع الجهود التنموية ببني سويف

- تحسين مستوى معيشة المواطنين

- إعادة تأهيل 457 منزلا للأسر الأكثر احتياجا

- إغاثة ومساندة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي

أكد محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المجتمع المدني بكافة أنواعه يمثل شريكا أساسيا وفاعلا محوريا في خطة المحافظة التنموية، مشيرا إلى أن المشاركة المجتمعية دائما لها دور كبير في دعم جهود المحافظة التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين خاصة تلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا، وكذا تحقيق التنمية المستدامة، والتي تسعى بني سويف أن تكون نقطة البداية لها من القرية.

وكان ذلك في إطار الاستجابة الوطنية من كل مكونات وفئات المجتمع لمبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التعاون وحشد كافة الجهود لتنمية شاملة ومستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه لاستعراضه للتقرير الدوري لـ 5 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدني (خلال عام 2020 من يناير حتى يونيو ) الخاص بجهود المجتمع المدني الذي عرضته نهى محمد مدير التعاون الدولي ونانسي طه مسئول ملف المجتمع المدني بالإدارة ، حيث اتضح أن إجمالي قيمة ماتم تنفيذه خلال عام 2020 حتى الآن ، وصل إلى 114 مليونا و381 ألف جنيه، والتي استفاد منها 289 ألفا و658 مواطنا.

وكشف التقرير عن أن جمعية الأورمان ساهمت بالعديد من المشروعات في قطاعات مختلفة منها قطاع التنمية المستدامة ، مثل : مشروع إعادة تأهيل المنازل ويصل عدد المستفيدين منها إلى 457 أسرة بتكلفة المشروع تصل إلي 21 مليون و702 الف ففي سمسطا قرى :(نصر جمعة –الصعايدة التضامن 2- دشاشة،و الفشن قرى( دلهانس –الدخايلة-الجمهود)،والواسطي قرى( أبويط-معصره أبوصير –النواميس ) ، و اهناسيا قرى ( الدير –م الأمراء ) وببا قرى : ( صفط راشين – م محمد رضوان) ، وبني سويف قرى (:باها) ، وناصر قرى : (الحرجة ) ، بجانب مشروع تعريش أسقف في قرية الجمهود مركز الفشن بتكلفة 18 ألف جنيه.





يضاف إلى ذلك إعادة تأهيل عدد من المساجد بتكلفة تصل إلى 3 ملايين و850 ألف جنيه، منها : (مسجد الشيخ رياض –الصعايدة – سمسطا-مسجد الرحمن الرحيم – الحاجري – بني سويف-مسجد الرحمن – صفط راشين – ببا – مسجد النور – الحبابي –الفشن -مسجد تجمع مسلم عيسي – سعيط –الفشن-مسجد أبو بكر الصديق – قلها – اهناسيا -مسجد رضوان – طما فيوم-اهناسيا- مسجد الشركة –كوم أبو خلاد-ناصر – مسجد الرحمن -ع الادهم – الميمون- الواسطى).

وفي قطاع المساعدات الاجتماعية قدمت جمعية الأورمان مشروع توصيل مياه بقرية الجمهود مركز الفشن بتكلفة 9 آلاف جنيه، بينما في قطاع المشروعات الصغيرة قدمت مشروع أكشاك وقروض حسنة بتكلفة مليون و37 ألف جنيه يستفيد منها 142 شخصا في قري محافظة الفشن.

وفي قطاع التنمية المستدامة والمساعدات الاجتماعية قدمت الجمعية العديد من المشروعات منها (كولديرات وأجهزة كمبيوتر –مساعدات مادية- لحوم بلدي –كراتين مواد عذائية – فراخ مجمدة –لحوم مجمده- تمور – مساعدات زواج- سماعات أذن طبية – رؤوس ماشية –معارض ملابس – معارض أثاث – قوافل طبية) ، حيث يصل إجمالي المستفيدين من هذه المشروعات الي 89.069 شخص بإجمالي تكلفة تصل إلي 15 مليون و561 ألف جنيه في قرى بني سويف ، لتصل إجمالي عدد المستفيدين من مشروعات جمعيه الأورمان في كافه القطاعات إلى 89671 مستفيد بقيمة 42 مليون و510 ألف جنيه.

فيما قامت مؤسسه نهضة بني سويف بتنفيذ العديد من المشروعات والمساهمات المجتمعية المتنوعة ، ففي قطاع دعم ومساعدة العمالة المتضررة من فيروس كورونا قدمت العديد من المشروعات منها ( دعم طبي مثل : أجهزة ومستلزمات طبية ومواد تعقيم لعدد 8 مستشفيات وتوفير بوابات تعقيم لعدد 7 مستشفيات وتوفير مواد غذائية 50ألف شنطه وكرتونة للأسر الأولي بالرعاية ، والعمالة اليومية بالتربية والتعليم لعدد 1000 عاملا ، وحملة وقاية 3000 عبوة مستلزمات وقائية كمرحلة أولى ) لتصل تكلفة تلك المشروعات إلى 10 ملايين و800 ألف جنيه.

وبالنسبة لمؤسسة مصر الخير ففي قطاع التكافل والصحة نفذت العديد من المشروعات منها : كراتين ومساعدات مالية وعينية ومستلزمات طبية ووقائية للمستشفيات ليصل إجمالي المستفيدين من تلك المشروعات 50683 بإجمالي تكلفه تصل الي 3 مليون و697 ألف جنية.

وقامت هيئة كير الدولية في قطاع التنمية المستدامة بتنفيذ مبادرة "عايشين بخيرها"(كراتين دعم غذائي ) استفاد منها 500 مواطن في قرى : (بني حلة –عزبة حليم- دشاشة –دشطوط-قمبش-الشريف –بني قاسم-الإمام بمركز ببا.

في حين قامت الهيئة القبطية الإنجيلية بالعديد من المبادرات والمشروعات في قطاع الصحة والتنمية المستدامة منها: مبادرة مجتمعات آمنة من فيروس كورونا في 14 قرية واستهدفت إغاثة ومساندة للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي ليصل عدد المستفيدين منها إلى 2100 مواطن بتكلفه 292 ألف جنيه، ومبادرات للتوعية من أجل الحماية من فيروس كورونا في قمن العروس وتوابعها بالواسطي والمنصورة وتوابها بمركز ناصر ، ومبادرة "مع بعض هنعدي الصعب " لدعم المنظومة الصحية بمستلزمات طبية بتكلفة 50 ألف جنيه ، وإغاثة أُسر فقيرة بعدد 6 مجتمعات ريفية يصل عدد المستفيدين منها 1270 أسرة بتكلفة 75 ألف جنيه.