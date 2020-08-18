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رياضة

الكاف : لا يوجد قرار بشأن حضور الجماهير لـ نهائيات أبطال إفريقيا.. والكورونا "غدار"

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:49 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " آخر التطورات بشأن الحضور الجماهيري خلال منافسات الدور قبل النهائى من منافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.



ويلتقي الأهلى مع الوداد المغربي بالمغرب يوم 25 أو 26 بالمغرب فى ذهاب نصف نهائى إفريقيا على أن يلتقى الفريقان معا من جديد فى القاهرة 2 أو 3 أكتوبر فى مباراة الإياب، ويلعب الزمالك مع الرجاء فى نصف نهائى المسابقة، المباراة الأولى بالمغرب أيضا والثانية فى القاهرة فى نفس توقيت مباراة الأهلى والوداد.



وقال مصدر مطلع داخل الكاف إنه لا يوجد قرار رسمي بشأن الحضور الجماهيري فى المباريات المتبقية بمنافسات دوري أبطال إفريقيا وكل ما يثار حوله لا أساس له من الصحة.



وأضاف : " أوضاع الكورونا غير مستقرة وهو فيروس غدار حتى الآن لا توجد سيطرة عليه بشكل كامل وتام من أجل حسم قرار بشأن الجماهير من قبل الكاف " .



وأكد أن لجنة الطوارئ بالكاف تتابع الموقف الخاص بالحضور الجماهيري بشكل جيد، وفى حال الاستقرار على الحضور الجماهيري سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الحضور الجماهيري يتطلب انخفاضا حادا فى الإصابات بالكورونا فى البلاد التى تستقبل منافسات نصف النهائى وهو ما لم يتحقق حتى الآن.

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