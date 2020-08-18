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أخبار العالم

39 حريقا في مستوطنات غزة بسبب البالونات الحارقة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 39 حريقا على الأقل نشبت في مستوطنات غلاف غزة نتيجة إطلاق البالونات الحارقة من فرق الإرباك الليلي في القطاع.

في السياق ذاته، دوت صافرات الانذار في مستوطنات غلاف القطاع نتيجة إطلاق صاروخين من غزة باتجاه المستوطنات، فيما قالت تقارير إعلامية فلسطينية إن مستوطنين اثنين أصيبا أثناء محاولتهما الهرب إلى الملجأ.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بجولة جديدة من المواجهة مع قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق البالونات الحارقة.

وقالت تقارير إسرائيلية إن حركة حماس طلبت من وسطاء أن يتم مضاعفة عدد التصاريح الممنوحة للفلسطينيين من القطاع للعمل داخل إسرائيل، ومضاعفة المنحة القطرية، بالإضافة إلى مطالب أخرى في مقابل وقف إطلاق البالونات الحارقة على المستوطنات الإسرائيلية.
 
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد أفادت بالأمس بنشوب 42 حريق في مستوطنات غلاف غزة نتيجة البالونات الحارقة.

وحلق الطيران الإسرائيلي فوق مناطق بالقطاع، فيما قال نتنياهو إن إسرائيل سوف تعامل البالونة الحارقة معاملة الصاروخ.

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