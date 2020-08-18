ورونا همتكم.. تركى آل الشيخ: ‏أطلقنا هوية ‎اليوم الوطني بعنوان همة حتى القمة

نشر المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " .
وكتب تركى ال الشيخ: " أطلقنا اليوم هوية #اليوم_الوطني بعنوان #همة_حتى_القمة ورونا همتكم في توحيد الهوية ".
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وفي سياق آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية، "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكرونا ! شرير".
جدير بالذكر أن ارتبط اسم تركي آل الشيخ بموقف انتقال رمضان صبحى .
وكتب تركى ال الشيخ: " أطلقنا اليوم هوية #اليوم_الوطني بعنوان #همة_حتى_القمة ورونا همتكم في توحيد الهوية ".
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وفي سياق آخر، كان المستشار تركي آل الشيخ وجه رسالة قوية لجمهوره بعد أنباء انتقال رمضان صبحي جناح الأهلي لنادي بيراميدز.
وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية، "الحمدالله النهارده بس ٥٠ موقع و٢٠ برنامج بس الي بيقولو انا السبب ... كويس فيه تقدم ... امبارح كانت اكتر ... اه منك ياتركي ... انتا سبب الكرونا ! شرير".
جدير بالذكر أن ارتبط اسم تركي آل الشيخ بموقف انتقال رمضان صبحى .
أطلقنا اليوم هوية #اليوم_الوطني بعنوان #همة_حتى_القمة 🔥🇸🇦🇸🇦— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 18, 2020
ورونا همتكم في توحيد الهوية 👇🏻https://t.co/QfaXAYkaXw pic.twitter.com/QbILKEht6W