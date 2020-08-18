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هاني محمود: الموظفون الذين يقدمون خدمات للمواطنين لن ينتقلوا حاليا للعاصمة الإدارية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:34 م
الدكتور هاني محمود
الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى
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البهي عمرو
قال الدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى  إن 9 وزارات جاهزة بخطتها للهيكلة، والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ونستهدف الإنتهاء من الخطة بنهاية ديسمبر.

 وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإدارى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي " الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان  " لن يضار أى موظف من خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة مشيرا إلى أننا سنعيد توظيف العاملين بالجهاز الإداري للدولة واعادة توزيع.

  
وأوضح أنه  سيحدث  تقييم كامل لكل الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية وعددهم 61 ألف موظف يعملون في دواوين المحافظات لافتا إلى أن كل الموظفين الذين يقدمون خدمات للمواطنين لن ينتقلوا حاليا للعاصمة الإدارية.

وتابع:  نتعاون مع وزارة الإتصالات لميكنة الخدمات الحكومية وتقديمها الكترونيا للمواطنين مؤكدا أنه تم الإستعانة ببرنامج دولي لوضع التدريبات المقترحة لكل موظف ووضع خطة تدريبية  للموظفين للإنتقال للعاصمة الإدارية.

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