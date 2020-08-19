لأول مرة .. ظهور أول سيارة جينيسيس كهربائية أثناء اختبارها.. صور

أعلنت شركة جينيسيس عن اول سيارة كهربائية لها بالكامل تحمل الاسم الكودي JW ، وهذا ما أكدته عدد من الصور التجسسية التى أخذت لهذا الموديل أثناء اختباره .





وأوضحت الشركة أن الموديل الجديد الكامل كهربائيا تحت مسمى الكودي JW يأتى على قاعدة عجلات e-GMP الجديدة من هيونداي، والتي ستُستخدم في هيونداي ايونيك 5 القادمة.





وكانت الصور المسربة لسيارة جينيسيس الكودي JW ، قد ظهرت مموهة بالكامل بالقرب من مركز هيونداي موتور التقني في أوروبا، والتى تم تاكيد انها النسخة الكهربائية لعلامة جينيسيس بسبب الأضواء الأمامية والخلفية المقسمة أفقيًا.





كما ستحصل السيارة الكهربائية بالكامل على نفس تصميم الشبك المميز للشركة، وستكون السيارة بدفع كلي، وستكون كروس أوفر كوبيه.





وستحصل على نطاق قيادة يصل إلى 500 كم لكل شحنة بفضل منصة e-GMP اعتمادًا على حزمة البطارية التي ستحصل عليها، كما تدعم البطاريات الشحن فائق السرعة، حيث ستتمكن من شحن 80% من بطاريتها في 20 دقيقة فقط.





وستدخل السيارة الكهربائية حيز الإنتاج في شهر يونيو العام القادم بسعة انتاجية 22,000 نسخة من سيارتها الكهربائية بالكامل سنويًا.