لمواجهة مخاطر السيول.. استمرار العمل فى إنشاء 4 بحيرات صناعية بالقصير

الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر ، عن استمرار العمل في عملية إنشاء 4 بحيرات صناعية بأودية مدينة القصير جنوب البحر الأحمر لحمايتها من مخاطر السيول. أعلنت





وأضافت الإدارة العامة للمياه الجوفية في بيان لها أنه جار إنشاء حاجز ترابي خلف كل بحيرة، وكذلك سد إعاقة وقناة صناعية وحاجز الوادي الفرعي، وتعد تلك الأعمال ضمن أعمال المرحلة الثانية لحماية مدينة القصير من أخطار السيول.





وتابعت: أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تقوم بعملية الإنشاءات تحت إشراف مهندسي ومهندسات الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية بالغردقة.



