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حوادث

لمواجهة مخاطر السيول.. استمرار العمل فى إنشاء 4 بحيرات صناعية بالقصير

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بالبحر الأحمر، عن استمرار العمل في عملية إنشاء 4 بحيرات صناعية بأودية مدينة القصير جنوب البحر الأحمر لحمايتها من مخاطر السيول.

وأضافت الإدارة العامة للمياه الجوفية في بيان لها أنه جار إنشاء حاجز ترابي خلف كل بحيرة، وكذلك سد إعاقة وقناة صناعية وحاجز الوادي الفرعي، وتعد تلك الأعمال ضمن أعمال المرحلة الثانية لحماية مدينة القصير من أخطار السيول.

وتابعت: أن الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات تقوم بعملية الإنشاءات تحت إشراف مهندسي ومهندسات الإدارة العامة للمياه الجوفية للصحراء الشرقية بالغردقة.

كان اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، قد وجه بالمتابعة المستمرة لأعمال الإدارة العامة للمياه الجوفية بمخر وادى العمبجى، مشيدا بالجهود التى تبذل من المشروعات بالإدارة أن التكاسى تبلغ طول 1800 متر بارتفاع 6 أمتار، موضحين أن المشروع شمل إنشاء بحيرات صناعية وحواجز ترابية وسدود.
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