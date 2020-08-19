السبت المقبل صرف رواتب العاملين بالحكومة

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة اعتبارا من السبت المقبل ولمدة 3 أيام؛ علي مستوي الجهاز الإداري للدولة بإجمالي 60 وزارة وجهة حكومية.









ومن المقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.





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ويأتي قرار وزارة المالية بصرف المرتبات على عدة أيام للحد من الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.



