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اقتصاد

السبت المقبل صرف رواتب العاملين بالحكومة

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 07:43 ص
رواتب العاملين بالدولة
رواتب العاملين بالدولة
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محمد يحيي
تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة اعتبارا من السبت المقبل ولمدة 3 أيام؛ علي مستوي الجهاز الإداري للدولة بإجمالي 60 وزارة وجهة حكومية.


ومن المقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة يوم 22 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 21 وزارة وهيئة يوم 23 سبتمبر، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 24 سبتمبر.

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ويأتي قرار وزارة المالية بصرف المرتبات على عدة أيام للحد من الزحام أمام ماكينات الصراف الآلي والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا.

وناشدت وزارة المالية العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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