وداعاً للكرش للأبد بمكونين فقط من مطبخك





مشروب الطماطم والليمون الحارق

ماذا تحتاج..





كوب طماطم

½ كوب عصير ليمون

رشة ملح





كيف تطبقين المشروب





قلبي الطماطم في الخلاط واخلطي جيدًا وصب العصير في كوب ثم يضاف عصير الليمون ورشة ملح ويقلب جيدًا قبل الشرب.





فوائد المشروب ..





الطماطم مليئة بالفيتامينات والمعادن والمغذيات النباتية التي تعمل ضد مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.





كما يعد الليمون غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ، ويعزز المناعة ، وينظم الشبع ووزن الجسم.