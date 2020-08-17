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مجربة ومضمونة.. حيل ومشروب خارق لنسف الكرش وأسرع رجيم لإنقاص الوزن

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:03 ص
حرق الدهون
حرق الدهون
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لمياء الياسين
مجربة ومضمونة.. وصفات خارقة لنسف الكرش
بمكونين فقط من مطبخك.. تخلصي من دهون البطن والأرداف للأبد
رجيم ال10 أيام لتحويل جسمك لمكينة حرق دهون




إذا كنت ممن يبحثون عن الرشاقة بإستمرار وتريدين الوصول إلى الوزن المطلوب إليك رجيم مثالى لتحويل جسمك لمكينة حرق دهون وحيل سريعه مجربة وضمونة للتخلص من الوزن الزائد ومشروب خارقة وسهلة التحضير من مطبخك لنسف الكرش

تخسيس بأقل مجهود

طريقة تخسيس البطن وفقدان الوزن
بأقل مجهود يمكن تحقيقه بكل سهوله من خلال الاعتماد على مجموعة الحيل  التالية، فهي لها مفعول السحر في حرق ونسف الدهون والحصول على قوام مثالي  في غصون أسابيع قليلة إليك حيل سريعة، يمكنك الإعتماد عليها يقدمها موقع  "برايت سايد".


التخلص من الوزن الزائد يحتاج لتغير أسلوب حياتك ونظامك الغذائى يمكنك الاعتماد على مجموعه الحيل التالية لحرق ونسف الكرش يقدمها موقع برايت سايد

التوقف عن السكر


 
التوقف عن تناول  السكر والمشروبات المحلاة بالسكر لأن السكر المضاف له تأثيرات ضارة على صحة
بسبب الكميات الكبيرة من الفركتوز، يمكن أن يؤدي إلى تراكم الدهون حول البطن والكبد.

التقليل من الكربوهيدرات 

تظهر الأبحاث أن التقليل من الكربوهيدرات يقلل من الرغبة الشديدةلتناول الطعام بنسبة 60٪ ، ويعزز الأيض بنسبة 80-100 سعر حراري تناول كميات أقل من الكربوهيدرات يعد طريقة فعالة للغاية لفقدان الدهون.

تناول البروتينات

قد يكون البروتين فعالًا بشكل خاص في تقليل دهون البطن، فقد أظهرت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا بروتين أكثر وأفضل كان لديهم دهون أقل بكثير في البطن

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تناول الكثير من الألياف
اعتمد في نظامك الغذائى على تناول الألياف ليساعد على منحك الشعور بالشبع وتقليل كمية الطعام التي تتناولها

رجيم سريع  لنسف الكرش

بجانب الحيل السابقه إليك رجيم سريع لحرق ونسف الدهون وتحويل جسمك لمكينة حرق حرق دهون من خلال إتباع خطة الرجيم التالى لمدة 10 أيام .. إليك طريقة تطبيقه يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

الإفطار ..

كوب من الشاى باللبن +3 قطع بسكوت ديجستيف
أو
3 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى

بعد ساعة ..

ثمرة فاكهة

الغداء ..
3 ملاعق أرز + 2 شريحة كبد مشوى + طبق سلطة خضراء
أو
ربع فرخة مشوية +طبق سلطة خضراء +3 ملاعق مكرونة مسلوقة

أرز بسماتى + طبق سلطة خضراء +2 شريحة كبد مشوى

سناك بعد 4 ساعات ..

طبق شوفان بالعسل

بعد الغداء ..

كوب من بذور الكتان أو كوب من بذور القرفة

قبل العشاء

2كوب ماء

العشاء ..

ثمرة فاكهة + كوب زبادى
ثمرة فاكهة

بعد العشاء ..

كوب من المريمارية أو القرفة








مشروبات لحرق الدهون

إذا كنت تبحثين عن طرق إنقاص  الوزن سريعا لاغنى بجاب الرجيم والحيل السابقة عن مشروبات سريعه لحرق ونسف الدهون إليك مشروب مثالى لتعزيز الأيض ونسف الدهون يعتمد على مكونين فقط من مطبخك

مشروب الجنزبيل والكمون

ماذا تحتاجين ..

  • 1 بوصة من جذر الزنجبيل
  • 1 كوب ماء بارد
  • نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكمون

كيف تطبقين الوصفة
  1. يقطع
    الزنجبيل ويوضع في الخلاط ويضاف  الماء البارد ويسكب ماء الزنجبيل المخلوط
    في كوب ويضاف عصير الليمون ومسحوق الكمون المحمص ويقلب جيدًا قبل الشرب.
فوائد مشروب الزنجبيل للتخسيس السريع جدا

 الزنجبيل من الأعشاب التى تحتوى على مركب نشط يسمى gingerol يساعد على منع مشاكل الأمعاء
المختلفة مثل التهاب المعدة والإسهال واضطراب المعدة ومتلازمة القولون
العصبي ويساعد أيضًا على تخفيف آلام المفاصل والصداع النصفي

أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ، ويعزز المناعة ، وينظم الشبع ووزن الجسم .

أما الكمون له خصائص مضادة لمرض السكر ومضادات الأكسدة ومضادات الميكروبات ومضادة للسرطان ومدر للبول  لذلك فهو لا يحافظ على مشاكل الأمعاء فحسب ، بل يساعد أيضًا في إنقاص الوزن






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